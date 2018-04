Trois jurés du prix Nobel de littérature quittent l'Académie suédoise

Vendredi 6 avril, un vent de scandale souffle sur la Suède. Trois membres du jury du prix de Nobel de littérature ont démissionné, une première puisqu’ils sont techniquement nommés à vie. Leur décision ferait suite aux accusations de comportements sexuels abusifs prêtés au directeur d’une institution culturelle de Stockholm dont le nom n’a pas été donné.

Peter Englund et Klas Östergren (Bokmässan, CC, BY NC 2.0)





Selon le site du Washington Post, les deux auteurs Klas Ostergren et Kjell Espmark, ainsi que l’ancien secrétaire permanent Peter Englund, ont fait part de leur décision aux médias suédois en fin de semaine dernière, par le biais de lettres ou de déclarations écrites. Peter Englund a par exemple expliqué que c’est la gestion des crises au sein de l’académie qui l’a poussé à quitter son siège.



Le directeur artistique d’un des clubs littéraires de Stockholm avait été accusé d’agression et de harcèlement sexuel par 18 femmes en novembre 2017. Suite à cela, l’académie suédoise avait décidé de couper les ponts avec l’accusé. Cependant aucune plainte n’a été finalement déposée auprès de la police, et l’accusé a nié toutes accusations. Aftonbladet, magazine suédois ayant reçu la déclaration de Peter Englund en dit plus sur le contexte.



L'exlusion de la poétesse, dramaturge et essayiste suédoise Katarina Frostenson, jugée trop proche de l'accusé, avait été soumise au vote de l'Académie l'an dernier. Les trois jurys étaient en faveur de son exclusion, finalement rejetée. Suite à ce rejet de l'exclusion, « Des décisions ont été prises que je ne peux ni soutenir ni défendre et j’ai donc décidé de ne plus participer aux travaux de l’Académie suédoise », a écrit Englund dans sa lettre.





Klas Ostergren a pour sa part déclaré au journal Svenska Dagbladet que l’académie a de sérieux problèmes depuis longtemps « et se met maintenant à les résoudre d’une manière qui met de sombres considérations au-dessus sa propre législation. Par conséquent, j’ai décidé de ne plus participer à ses activités. Je quitte la table, je suis hors du jeu. »



Kjell Espmark s’est également exprimé dans une lettre à Svenska Dagbladet et à Dagens Nyheter, en ces termes : « L’intégrité est la pierre angulaire de l’Académie suédoise. Lorsque des leaders de l’académie font passer l’amitié et autres considérations qui n’ont rien à faire dans l’enceinte de l’institution avant cette intégrité, je ne peux plus participer à leur travail. »