Troubles DYS : Franc succès pour les livres Sondo durant le confinement

L’objectif de Sondo est de permettre aux publics atteints de troubles DYS, soient près de 10 % de la population et d’un à deux élèves par classe, de bénéficier du même apprentissage de la lecture que tout le monde. Le fait d’offrir les mêmes ressources scolaires que toutes et tous préserve les étudiants dyslexiques d’un cursus séparé qui ajouterait le poids de la discrimination à celui du handicap.La bibliothèque numérique s’appuie le format FROG, développé par la start-up nantaise MOBiDYS. Ce format spécifique facilite l’apprentissage de la lecture à celles et ceux qui souffrent de troubles DYS en leur proposant des outils supplémentaires et adaptés comme l’espacement des lettres ou encore la colorisation automatique des syllabes.« Chaque livre propose un set complet d’outils d’aide à la lecture, élaborés avec des enfants DYS et des orthophonistes. Ces options permettent de favoriser le déchiffrage, lorsque le décodage n’est pas encore automatisé, de maintenir l’attention par des repères visuels ou en limitant la quantité d’informations visibles à l’écran, et de faciliter la compréhension en groupant les phrases par unité de sens ou en proposant des définitions », précise la plateforme sur son site.La bibliothèque inclusive, disponible sur les réseaux d’ordinateurs et tablettes d’établissements scolaires, comprend plus de trois cents titres adaptés aux collégiens, dont des œuvres de littérature classique et jeunesse ainsi que l’audio des manuels scolaires.