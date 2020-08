Tupac, Biggie, Missy Elliott... Une collection de photos sur le hip-hop en accès libre

Photographie : illustration, erik aldrich, CC BY-ND 2.0

Le hip-hop, mouvement multiforme, a déjà 40 ans, et les archives photographiques d'Ernie Paniccioli ne vont pas le rajeunir. Ce photographe a couvert plusieurs décennies d'activisme en la matière, immortalisant les pionniers, les jeunes talents, les groupes les obscurs comme les stars internationales du genre. L'imposante collection de quelque 20.000 photographies promet de riches heures aux amateurs...On croisera dans cette base de données Tupac et Biggie, mais aussi Kanye West, 50 Cent, Eminem, Missy Elliott, Aaliyah, Alicia Keys, Afrika Bambaataa, Andre 3000, Jay Z, les Beastie Boys, CeeLo Green, le groupe De La Soul ou encore les Destiny's Child...L'université héberge les archives d'Ernie Paniccioli, avec pas moins de 100.000 documents, au total. « Les images d'Ernie offrent au public un panorama inégalé de l'évolution du hip-hop », souligne Katherine Reagan, chargée des livres rares et des manuscrits, qui s'est approchée du photographe en 2012 pour lui proposer d'accueillir ses archives.Les photographies, outre les concerts et autres shootings, offrent des moments plus rares et intimes, notamment l'anniversaire de Doug E. Fresh, organisé par un certain Puff Daddy, ou le tournage du clip de « Sock It 2 Me », en 1997, avec Missy Elliott et Li’l Kim déguisées en personnages d'anime.Les œuvres de Paniccioli ont illustré de nombreux magazines consacrés au rap et à la musique en général, dont Word Up !, Rap Masters, The Source, Rolling Stone, The Village Voice ou encore Newsweek.L'ensemble des photographies numérisées reste protégé par le droit d'auteur, mais elles peuvent être librement vues à cette adresse.