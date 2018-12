Un accord pour une meilleure éducation francophone à l'étranger

Le CIEP (photo d'illustration, Webmestre-ciep - CC BY-SA 3.0)

Ce nouvel accord doit permettre une meilleure articulation et la réalisation de projets communs, notamment dans le domaine de l'éducation. Les pays francophones de l'Afrique subsaharienne seront les premiers concernés. Pour ce faire, la formation des enseignants de et en français sur les cinq continents devrait être renforcée afin de valoriser les filières bilingues francophones au niveau international.Le développement du numérique éducatif devrait également aider à la promotion de la langue française à l'étranger, sans oublier l'appui à la performance des établissements du réseau culturel français à l'étranger (Instituts français et Alliances françaises) et de leurs centres de cours de langues.Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique du plan de promotion du français et du plurilinguisme présenté par le Président de la République le 20 mars dernier à l'Institut de France L'Institut français est l'opérateur de référence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture pour la promotion et la diffusion du français dans le monde à travers le réseau culturel français à l'étranger.Le CIEP, quant à lui, est l'opérateur de référence du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour la langue française et l'expertise en éducation à l'international.Le partenariat des deux opérateurs vise à accroître l'impact de leurs interventions et à exercer un effet d'entraînement sur l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de la langue française à travers le monde.