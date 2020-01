Un album illustré, vieux de 4000 ans, dans un sarcophage égyptien

Werner Forman/Universal Images Group via Getty Images

Deux sentiers, une destination

Un parcours semé d'embûches





extrait du Livre des Deux Voies





De la mythologie égyptienne post-mortem, nous avons appris qu’il existait deux moyens de se rendre au royaume d’Osiris : par voie maritime ou terrestre. Or, les deux trajets recèlent bien des dangers, et pour les mener à bien, le Livre des Deux Voies enseignait, à travers une cartographie complexe, les routes à emprunter.Pour les archéologues un peu facétieux, cet ouvrage peut être considéré comme la toute première bande dessinée — ou à défaut, le premier livre illustré de l’histoire littéraire. Et en cherchant bien, certains ont mis la main sur un exemplaire vieux de 4000 ans — possiblement la plus ancienne version.La découverte, présentée dans le JEA est en soi exceptionnelle, assure Rita Lucarelli, conservatrice et égyptologue de l’université de Californie à Berkley. En effet, l’obsession des Égyptiens pour la mort découle de leur fascination pour la vie, sous toutes ses formes. Car de l’un découle l’autre, en somme.Le Livre des Deux Voies avait, en 2012, fait l’objet d’une découverte déjà extraordinaire dans le village copte de Deir el-Bersha (Moyenne Égypte). Le texte avait échappé aux pilleurs de tombes, et les générations d’archéologues l’avaient manqué. Celui qui nous intéresse se présente sous la forme d’extraits, qui ont été rédigés à l’intérieur même d’un sarcophage : des images et des hiéroglyphes s’enchainent, pour constituer sur deux panneaux de cèdre une sorte d’album illustré.La tombe fut celle de Ankh une femme de haut rang, qui avait donc à disposition les instructions nécessaires à son périple. Avec cette anecdotique subtilité : après la mort, une femme était désignée comme « il », l’usage d’un pronom masculin, faisant fi de son sexe lors du décès.Pourtant, la version du Livre qui accompagne Ankh atteste de singulières personnalisations, en regard des versions connues jusqu’à lors. On parle ainsi d’un voyage perturbé par un anneau de feu, l’intervention de démons, d’esprits et des problèmes d’incendie ou de feu. Heureusement, Ankh avait des protections, et notamment des sorts pour déjouer ces dangers.Quant au tracé pour aboutir aux Champs d’Ialou, ce sont des lignes sinueuses et des figures inquiétantes, mais également d’inquiétants symboles — que les archéologues ne déchiffrent pas encore. L’interprétation en cours serait que les représentations proviendraient de séquences de la vie d’Ankh, plutôt que de son existence post-mortem.Les indications font également référence au règne du pharaon Mentuhotep II, qui régna jusqu’en 2010 avant notre ère. Des éléments qui permettent de dater les extraits retrouvés d’une quarantaine d’années de plus que les deux douzaines d’exemplaires à ce jour connus.On peut en retrouver tout le détail et l’analyse ici D’ailleurs, si Ankh a bien suivi les informations qui lui furent communiquées, elle devrait, à cette heure-ci, être devenue une véritable divinité. Le puits où travaillait le Dr Willems et son équipe est l’un des cinq complexes du nomarque Ahanakht, un important fonctionnaire. Quelque six mètres plus bas, se trouvait le sarcophage d’Ankh, manifestement négligé…via New York Times