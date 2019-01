Un album photo de la famille de Jane Austen découvert sur eBay

< > ©Karen Levers ©Karen Levers ©Karen Levers

Karen Levers, 51 ans, a acheté un vieil album en ligne en espérant y découvrir de vieilles photos d’aristocrates du XIXe siècle, posant aussi naturellement que possible devant leurs vastes manoirs et domaines. Ce n’est que lorsqu’elle a commencé à chercher dans Google les noms écrits au crayon sous les photos qu’elle a découvert que l’album appartenait à des membres proches de la famille de Jane Austen.Sur l’annonce, l’ancien propriétaire affirmait que l’album photo appartenait à un certain Lord George Hill, du château de Hillsborough. Mme Ievers l’a reçu, après négociation, pour seulement 1000 $ (au lieu des 2 800 fixés au départ).Les historiens, avec qui la propriétaire a bien voulu partager les photos, parcourent actuellement l’album et espèrent organiser une exposition des photos dans les mois à venir. Parmi eux, le Docteur Hillan, directeur associé à la retraite de l’Institut d’études irlandaises de l’Université Queen’s à Belfast, a déclaré : « L’album est remarquable. Lorsque Karen a partagé certaines des photos avec moi, j’ai eu du mal à y croire. »La photographie a été inventée dans les années 1830, c’est-à-dire deux décennies après la mort de Jane Austen. L’auteure n’a donc pas eu l’occasion d’être prise en photo, contrairement à ses trois nièces et les lieux qui l’ont inspirée pour ses romans.En effet, plusieurs similitudes incroyables existent entre les clichés et des scènes romanesques créées par l’écrivaine elle-même. Les experts ont déclaré que la valeur de l’album « ne pouvait pas être sous-estimée », car sa famille a vécu « sans le vouloir, les intrigues de ses romans ».On y voit par exemple l'une de ses nièces, Marianne, qui, comme son homonyme dans Sense and Sensibility (Raison et Sentiments en français) s'est retrouvée expulsée de la maison par son propre frère, ou encore Cassandra dont le mariage avec le Lord George Hill, à l'image d'Orgueil et Préjugés, a fait le bonheur de sa mère en termes financiers.« Je pense que ces parallèles prouvent la véracité de ses idées et nous rappellent sa capacité à comprendre le fonctionnement du monde qui l'entoure et les dilemmes auxquels les jeunes femmes et même les jeunes hommes ont été confrontés. [...] Voir ces illustrations dans les pages de cet album souligne l'universalité de son travail. Son travail est plein de vérités profondes et intenses », souligne Karen Levers.via Daily Mail