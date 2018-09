Un appel aux dons pour la villa Viardot, la folie d'un Tourgueniev amoureux

Hôtel particulier construit en 1830 dans la commune de Bougival, la villa Viardot tient son nom de Louis et Pauline Viardot, ses résidents, qui en détenaient la propriété avec Ivan Tourgueniev, l'écrivain russe, lequel s'était aménagé une datcha sur le domaine. Elle accueillit le fleuron intellectuel du XIXe siècle, de Gustave Flaubert à George Sand... Un projet de rénovation est en cours, qu'il s'agit de financer.

La villa Viardot à Bougival

(Conseil départemental des Yvelines, CC BY-ND 2.0)

Ivan Tourgueniev, fou amoureux

Ce samedi 15 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, le président Emmanuel Macron a remis en grande pompe le premier chèque issu du Loto du Patrimoine et de la Mission Stéphane Bern à la Villa Viardot à Bougival, sélectionnée parmi les 18 projets prioritaires de l'opération de conservation du patrimoine français. 500.000 € ont ainsi été versés pour entamer la restauration du lieu.Fermée depuis des années pour des raisons de sécurité, la villa Viardot a considérablement souffert de l'humidité, en témoigne sa façade en piteux état : la première étape se concentrera sur la rénovation et l'isolation de l'ensemble (1,343 million €, début en octobre 2019), avant de s'attaquer à l'intérieur du bâtiment (1,275 million €). Enfin, les abords de la villa seront aussi rénovés (385.000 €).La Fondation Total, mécène de la Fondation du patrimoine, apportera également une aide de 100 000 € au projet. Ces financements, ainsi que ceux attendus du ministère de la Culture et d’autres mécènes, permettront de réaliser les premiers travaux d’urgence de l’extérieur du bâtiment, précise la Fondation du patrimoine, qui évalue le montant total des travaux à 3 millions €.Pour compléter la collecte, la Fondation du patrimoine invite les citoyens à effectuer des dons pour le patrimoine, déductibles des impôts :de l’IRPP à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable ;de l’IFI à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50.000 € ;de l’IS, à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.Pauline Viardot (1821-1910) est une cantatrice qui mena une carrière prestigieuse à travers le monde, et exerça une véritable influence sur la vie culturelle de la seconde moitié du XIXe siècle. Douée d’une intelligence hors du commun, d’une immense culture, cette « irrésistible laide » comme la définissait son ami Saint-Saëns, a fasciné ceux qui l’approchaient.Très jeune, elle rencontre l’écrivain russe Ivan Tourgueniev, dont on célèbre cette année le bicentenaire, qui tombe fou amoureux d’elle. Pendant plus de 40 ans, il s’attache à la famille Viardot et la suit partout où Pauline décide de s’installer. En 1874, il achète le Domaine des Frênes à Bougival qui leur servira désormais de résidence d’été. Il offre la maison à Pauline, une villa palladienne construite en 1830, qui trône au cœur d’un parc à l’anglaise dominant la Seine. Il se fait construire une datcha un peu plus haut sur la propriété.Écrivains et compositeurs de l’époque se retrouveront à la villa, conviés par Viardot et Tourgueniev : George Sand, Guy de Maupassant, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Prosper Mérimée, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet, Émile Zola...