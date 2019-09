Un appel aux dons pour proposer des livres aux détenus

Image parFree-Photos de Pixabay





Cette association, soutenue par plusieurs personnalités (la journaliste Maïtena Biraben ou l’auteure Mazarine Pingeot, par exemple) existe depuis 2014 avec pour ambition de favoriser la réinsertion des personnes détenues grâce à la pratique de la lecture. En seulement 5 ans, Lire pour en sortir s’est implantée dans 24 établissements pénitentiaires, en métropole et en outre-mer.Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Via un programme personnalisé de lecture : une personne détenue choisit un livre adapté à son niveau de lecture, elle rencontre toutes les semaines un bénévole et elle rédige une fiche de lecture. Sans limites du nombre de livres lus. Depuis 2015, plus de 3.500 personnes détenues ont lu 10.000 livres et rédigés plus de 7.000 fiches de lecture.À noter que plus d’une centaine d’auteurs est intervenue à titre bénévole lors de rencontres avec les détenu.e.s.Suite à son intervention LPES revendique :• Une amélioration de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale des personnes détenues,• Une amélioration des conditions de détention grâce aux bienfaits de la lecture et aux relations avec les bénévoles,• Un retour vers les activités scolaires organisées en détention.D'autre part, si les femmes détenues représentent 3,7 % de la population pénale, elles représentent 16 % du lectorat de Lire pour en Sortir soit 400 femmes. Elles lisent environ 8 livres/an et la plus grande lectrice a lu, en 2018, 72 livres en 9 mois (et rédigé autant de fiches de lecture). Ce travail d'accompagnement auprès des femmes détenues a été récompensé par la Fondation Monoprix, qui nous soutient dans notre campagne de levée de fonds en faveur des femmes.