Un artiste cartographie les parcs nationaux du monde, façon Tolkien

Quand Tolkien se lance dans l’écriture du Seigneur des Anneaux, il invente non seulement un monde, des langages et des créatures fabuleuses... mais il propose aussi une carte détaillée de la région. La Terre du Milieu a marqué les esprits, s’inspirant avant tout du paysage britannique que Tolkien avait autour de lui.









Dan Bell, artiste de profession, a décidé de rendre hommage au maître. Cet Anglais s’est amusé à cartographier les parcs nationaux du monde entier en leur donnant une graphie proche de celle de Tolkien.

Lui-même lecteur des aventures des Hobbits, des Elfes et de toutes les autres créatures de cet univers depuis l'adolescence, il est même tombé amoureux de ce monde étrange, et, comme il le précise, tout particulièrement des cartes de Tolkien. En se lançant dans la cartographie des parcs nationaux britanniques, c’est donc très logiquement qu’il a imité le style du maître pour ses propres créations.

The Verge est allé à sa rencontre et reprend quelques-unes des cartes qu’a réalisées Dan Bell. On pourra également retrouver l’ensemble de ses productions sur son site.





Les cartes sont commercialisées, dessinées à la main, sur mesure, et reprennent les hauts lieux du monde entier : Le Yorkshire Dales National Park, le Parc National de Snowdonia, le Parc National de Yellowstone ou encore le Parc National de Cairngorms.



