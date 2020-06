Un cartable numérique partagé entre enseignants et famille

Edumoov, plateforme numérique d’aide aux enseignants du premier degré, prolonge l’accès gratuit à son application Educartable, qui permet de gérer sa classe à distance. Côté parents, l’application permet de rester en contact avec le professeur de son enfant et de suivre quotidiennement ses progrès scolaires, un outil bien utile en cette période.









Pour les enseignants



Cette application donne l’opportunité aux enseignants de travailler en équipe et d’assurer la continuité pédagogique. Devoirs et messages, mais aussi photos, vidéos et fichiers divers, Educartable permet de partager avec les familles tous les fichiers nécessaires.



En voici les principales fonctionnalités :

• visualiser les devoirs programmés, les événements partagés ainsi que les messages échangés ;

• naviguer entre le cahier de textes, le carnet de liaison et le cahier de vie, sans risque de confusion grâce aux codes couleur ;

• créer rapidement une nouvelle leçon en déterminant la date, la discipline, le titre et l’intitulé ;

• modifier ou supprimer les informations en quelques clics ;

• personnaliser ses préférences pour adapter l’outil à sa classe ;

• choisir le type de retour attendu de la part des familles et autoriser les commentaires ;

• gagner du temps en préparant des devoirs et en les rendant visibles le moment venu.



Educartable permet de communiquer de manière collective ou individualisée une information, un incident, un événement, une demande de rendez-vous ou un document à signer. Plus besoin de transmettre son adresse mail aux parents, ceux-ci peuvent écrire un message privé via l’application.



Pour les familles



Sur le portail familles d’Educartable, les parents peuvent consulter les devoirs, signer les messages du carnet de liaison, écrire à l’enseignant, signer les livrets de compétences et prendre connaissance des événements du cahier de vie.









Les parents, incités ainsi à s’impliquer facilement, peuvent gérer la vie scolaire de tous leurs enfants à partir d’un même compte sur une application dédiée à leurs besoins, organisée sous forme de to do list.



Des notifications mails préviennent de l’arrivée d’un nouveau message. En fin d’année, il est possible aux parents d’éditer et commander des livres de photos souvenirs à partir du cahier de vie.