Un chercheur affirme avoir découvert la maison de Shakespeare

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le registre fiscal de 1598 qui a permis d'identifier l'adresse de Shakespeare

(via les Archives nationales britanniques)



Le mystère William Shakespeare se dévoile un peu plus : l'historien Geoffrey Marsh a identifié de manière plus précise le domicile du dramaturge le plus célèbre du monde, dans le Londres de la fin des années 1590. Des recherches précédentes avaient permis d'estimer que le Barde vivait aux alentours de l'actuelle gare de Liverpool Street. L'adresse actuelle est le 35 Great St Helen, occupée par un immeuble de bureaux.William Shakespeare était imposable, et ce sont justement les registres des années 1597-1598 qui ont permis d'obtenir des détails supplémentaires sur son lieu de vie. Selon Marsh, le dramaturge vivait donc dans une propriété avec vue sur l'église St Helen, en tant que locataire : son bailleur n'était autre que la Guilde des Tanneurs, qui organisait et supervisait la vente et le travail du cuir dans le royaume britannique.« L'endroit où Shakespeare a vécu nous permet une compréhension plus profonde des inspirations pour son travail et sa propre vie », souligne Geoffrey Marsh, responsable de la section Théâtre du Victoria and Albert Museum de Londres.Le voisinage de Shakespeare est plutôt cossu : quelques années après son départ de Stratford, le dramaturge vivait entouré de riches marchands, de musiciens célèbres et médecins réputés. Tous assez fortunés, évidemment. Selon Marsh, l'habitat de Shakespeare lui a permis d'améliorer son statut social, et ainsi d'accélérer encore un peu plus le développement de sa réputation de dramaturge.via CNN