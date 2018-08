Un Chinois renoue avec l'art millénaire de la reliure, à dos de dragon

L’artiste chinois Zhang Xiaodong ressuscite depuis des années un art ancien : l’assemblage de centaines de pages qui formeront une sorte de livre accordéon. Le principe remonte à plus de 1000 ans, à l’époque de la dynastie Tang. Transmis générationnellement aux lettrés dans la famille royale, le procédé reproduit une forme de dragon...

Resurrecting the art of China’s dragon scale bookbinding by CNN from Sin Sin on Vimeo.

Les œuvres de Zhang Xiaodong sont insolites à plusieurs niveaux : dans le cadre de l’exposition qui les accueillaient en avril dernier, on pouvait mesurer qu’il s’agit d’une expérience de lecture en trois dimensions. Le commissaire de l’expo Ying Kwok Zhang assure que l’artiste est le premier à l’époque contemporaine à se lancer dans ce projet.

Parmi ses réalisations, un ancien texte bouddhiste, le Sutra du diamant, qui est constitué d’un rouleau de 73 mètres. Et la réalisation représenterait alors des écailles de dragon.

Cette méthode artisanale, tombée en désuétude depuis des années, est un art en danger. Malgré les encouragements que le pays offre aux artistes, pour préserver ce patrimoine culturel, l’intérêt reste pauvre.









De fait, les artistes contemporains s’intéressent pourtant à l’art chinois traditionnel, mais, aujourd’hui, il y a plus de personnes qui sont attirées par des techniques expérimentales, plus modernes.

Pour son apprentissage, Zhan explique avoir parcouru des villes anciennes et des sites patrimoniaux, pour trouver les matériaux qui étaient employés à l’époque. Que ce soit du papier de riz, du bambou, de la soie et du bois, peu de difficultés d’approvisionnement. En revanche, le processus de reliure de l’ensemble des éléments requiert une minutie et une grande application. Et une abyssale patience.

Il faut en effet contrôler l’emplacement de chaque page, pour s’assurer de l’esthétique globale. Toute erreur devient horriblement visible, quand une séquence est manquée.





via CNN,