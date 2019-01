Un coffre fort pour livres du XVe siècle entre au patrimoine de la Bodleian

Si la bibliothèque britannique dispose de l’une des plus grandes collections de manuscrits médiévaux au monde, c’est le premier coffre à livres à entrer dans ses collections.L’objet n’est pas immense – 215x320x140 mm, jugez plutôt – entièrement en bois, avec une gravure sur bois de couleurs vives. Elle représente Dieu le père en majesté.Les autorités de la bibliothèque espèrent sincèrement que cet objet aidera les chercheurs à comprendre comment s’organiser le transport, mais également le stockage de livres, à une époque où l’imprimerie faisait ses premiers pas...Pour Christopher Fletcher, responsable des collections spéciales, cet objet « démontre que notre préoccupation dans le transport des informations à nos côtés — y compris le texte et les images – n’est pas nouvelle ».En effet, le coffre est renforcé avec des ferrures en fer, des charnières et une serrure. Un véritable coffre-fort en réalité, pour préserver le contenu qu’il abritait. Le couvercle intérieur est également habillé d’une image datée de 1491, ainsi que d’une prière rédigée en latin.Difficile, voire impossible de définir ce que cette boîte a pu abriter : un livre d’heures richement illuminé, des ouvrages votifs précieux – et pourquoi pas le tout accompagné d’un chapelet. Au contraire d’autres, ce dernier ne dispose pas de compartiments ni de sangles dissimulées, qui laissent alors supposer que les coffres contenaient également des reliques.