Un collectionneur rend à la France un manuscrit médiéval volé en 1980

La bibliothèque-médiathèque municipale Ceccano a découvert en 1980 la disparition d’un ouvrage, qu’un Suédois avait depuis acheté en toute bonne foi, via une plateforme en ligne. Le ministère de la Culture, qui annonce la réstitution, évoque un achat en plusieurs étapes, petit à petit.Le client, spécialiste de l’histoire de l’art, a ainsi collecté les 36 pages disponibles avant de se lancer dans des recherches sur l’origine de son achat. « Après des échanges avec la bibliothèque-médiathèque Ceccano, il a compris que l’origine des feuillets qu’il détenait résultait probablement d’un vol, et a décidé de les remettre, sans conditions, à leur propriétaire légitime », indique la rue de Valois.C’est en consultant la base Initiale , catalogue informatisé de manuscrits enluminés du Moyen Âge de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), qu’il était en effet parvenu à identifier les feuilles en sa possession.Ce manuscrit a une importance certaine dans l’histoire du patrimoine écrit comme en témoignent les présentations ou publications dont il a fait l’objet, notamment celle dans le catalogue de l’exposition Les manuscrits à peintures en France du XIIIe au XVIe siècle de la Bibliothèque nationale de France en 1955 ou sa citation dans le catalogue de l’exposition à Modène La miniatura ad Avignone al tempo dei Papi de 2007.L’acquéreur suédois avait pris soin de conserver les feuillets dans des conditions de conservation optimale. Dernièrement les feuillets étaient conservés dans une armoire forte de la bibliothèque de l’Université de Lund.Enfin, en 2018, il a repéré dans une vente publique parisienne un autre feuillet de ce même manuscrit et, l’ayant signalé à temps, a permis au service des musées de France de la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture d’en obtenir le retour. Grâce à son intervention, ce feuillet enluminé a déjà rejoint son fonds d’origine à Avignon, qui en détenait déjà 12 feuillets.« Les autorités françaises sont très reconnaissantes envers ce ressortissant suédois pour son action en faveur du patrimoine culturel français et remercient également les autorités suédoises et toutes les personnes ayant contribué à faciliter ce retour. »