Un comité départemental suit le développement de l'école inclusive

Publié ce 4 mai au Journal officiel, le décret établit que dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé ainsi que le recteur d’académie auront la responsabilité de ce comité. Cela inclut évidemment la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et Martinique.Ce comité doit être organisé avec la perspective d’un suivi, « de la coordination et de l’amélioration des parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap, dans le respect des principes de l’école inclusive et de la coopération mentionnée au VII de l’article L. 312-1 ».Sa composition se veut diversifiée, permettant une représentativité globale. Mais sa mission reste première : établir « un état des lieux des moyens consacrés à l’école inclusive et à l’accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes ». Il s’agit également de dresser un bilan annuel des résultats, en regard des objectifs posés.« À partir des données collectées et de l’état des lieux mentionné précédemment [le comité] examine, en vue de leur coordination et d’un maillage territorial cohérent, les programmations et les déploiements nécessaires pour l’accueil, la formation et l’accompagnement des élèves en situation de handicap », peut-on lire Il « encourage le développement des actions de formation croisée en matière d’école inclusive et de coopération ».