Un documentaire et un jeu pour reconstituer la créature de Frankenstein

Deux siècles après sa parution, le Frankenstein de Mary Shelley semble plus que jamais moderne, une pierre solide au sein des fondations du récit fantastique moderne. Arte propose une combinaison inédite à cette occasion, avec la diffusion d'un documentaire, Le funeste destin du docteur Frankenstein de Jean Froment et Jérôme Perrault, ainsi que la mise en ligne d'une démo du jeu Frankenstein, naissance d’un mythe, attendu pour 2019.

En 1816, Mary Shelley a 19 ans lorsqu’elle cherche à relever le défi lancé par son mari, le poète Percy Shelley et leur ami Lord Byron : écrire un conte gothique, genre en vogue à cette époque. Elle imagine l’histoire d’un étudiant en médecine suisse, Victor Frankenstein, désireux de protéger l’homme de la maladie et de la souffrance. Mais son projet bienfaisant laisse place à la folie créatrice, et la créature à laquelle le jeune docteur donne vie connaîtra les pires tourments.

Publié début 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne va ouvrir le champ de la science-fiction moderne, avant de ne cesser d’irriguer cinéma, littérature et pop culture. En cette année bicentenaire de la publication du roman, ce documentaire relate autant la genèse du chef-d’œuvre qu’il en dénoue les thématiques philosophiques et littéraires.

De la biographie de Mary Shelley, fille d’intellectuels marquée par de nombreux décès, jusqu’aux déclinaisons du roman dans tous les genres (cinéma, théâtre, jeux vidéo, BD, etc.), il revient sur la puissance et l’universalité du mythe, occasion aussi de mettre notre époque en perspective. L’œuvre visionnaire de Mary Shelley s’y prête, elle interroge la science face à Dieu et les hommes face au progrès.

Dans Frankenstein, la science est devenue folle, osant toutes les manipulations pour sa quête de l’immortalité. Aujourd’hui, les savants démiurgiques n’apparaissent plus comme des personnages d’anticipation littéraire... Mary Shelley, elle, a réussi son coup : sa créature de papier est devenue éternelle.



À partir du mercredi 24 octobre, il sera possible de découvrir à l'adresse arte.tv/frankenstein, le prequel Frankenstein, naissance d’un mythe, aventure interactive qui met en scène la genèse du roman de Mary Shelley et permet de se glisser successivement dans la peau de la jeune romancière et du personnage qu’elle vient de concevoir. Un aperçu du jeu complet attendu pour 2019. Dans ce dernier, les joueurs pourront incarner la Créature, un être sans mémoire et sans passé.

Vous ne connaissez ni le Mal, ni le Bien. Vous êtes un esprit vierge dans un corps adulte. En découvrant le monde, vous explorerez vos émotions et écrirez les premières pages de votre histoire. Lorsque vous serez confronté à la communauté des hommes, vous ne pourrez échapper à la question de vos origines. Qui vous a livré au monde ? Viendra alors le temps d’une aventure qui vous mènera à travers l’Europe ; vos expériences — certaines brutales, d’autres tragiques, ou joyeuses — et vos choix vous rapprocheront, à chaque pas, de la vérité.

Mercredi 31 octobre 2018 à 23:05

Le funeste destin du docteur Frankenstein

Un documentaire de Jean Froment et Jérôme Perrault

Réalisé par Jean Froment

Coproduction : Arte France, What's Up Films (France, 2018, 54 min).