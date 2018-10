Un don de 5 millions de dollars pour les Archives de l'art américain

La Fondation Roy Lichtenstein, qui gère la succession du célèbre artiste américain, a effectué un don de 5 millions $ pour les Archives of American Art, un établissement conservant les ressources relatives à l'art visuel des États-Unis. Cette donation exceptionnelle a pour objectif d'améliorer la diversité des artistes représentés au sein des archives, avec un accent mis sur les femmes et minorités.

Devant le Smithsonian American Art Museum (Ted Eytan, CC BY-SA 2.0)

Comme au sein d'autres institutions, les artistes femmes, les Afro-Américains, Asio-Américains, Latinos et les Amérindiens sont sous-représentés au sein des Archives of American Art. Ce qui conduit à une méconnaissance de leur œuvre, et donc à un manque de reconnaissance, qui entraine lui-même un désintérêt du public : le cercle vicieux est lancé, et des milliers d'artistes et d'œuvres restent dans l'ombre.

Le don de 5 millions $ de la Fondation Roy Lichtenstein financera l'achat et la valorisation de nouvelles ressources permettant de rattraper le retard en la matière, annoncent les Archives of American Art. Parmi les acquisitions prévues, le carnet de dessins d'Edward Mitchell Bannister (1828‒1901), un des rares peintres afro-américains du XIXe siècle à avoir obtenu une forme de reconnaissance.

Les Archives abriteront aussi bientôt les écrits de Charles W. White (1918‒1979), peintre, imprimeur et professeur, les documents de recherche de Tomás Ybarra-Frausto sur l'art chicano ainsi que les archives du céramiste Toshiko Takaezu (1922‒2011).



Bien entendu, un travail de numérisation sera également mis en œuvre sur les collections : pour l'instant, seulement 13 % de ces dernières ont été traités.

Le don de la Fondation Roy Lichtenstein vient compléter le dépôt des propres archives de la Fondation et de Roy Lichtenstein en personne, soit 152 mètres linéaires de documents, en juin dernier.