Un enseignant invite l'Italie au partage : se filmer et réciter Dante

Quand en France, la porte-parole du gouvernement injurie publiquement les professeurs — on dirait pudiquement qu’elle sucre les fraises… –, un enseignant italien s’est souvenu : chaque 25 mars, l’Italie consacrera sa journée à Dante, en vertu du Dantedì Certes, la période incite plus au confinement qu’à l’expansion, mais pour Pierluigi Di Clemente, qu’importe : le souvenir d’un vers de la Divine comédie l’a convaincu de puiser dans son amour pour ce texte fondateur. Et de quoi offrir aux Italiens un message de solidarité.« Diverse voci fanno dolci note ». Différentes voix rendent les nuits douces. Le professeur s’explique auprès de l’agence Ansa : « En ces jours atypiques, la culture peut nous garder unis. » Et son projet est simple : reprendre Dante et réciter un chant, « comme si nous n’étions qu’une seule voix ».L’écran du smartphone, par lequel les participants sont invités à se filmer, devient non plus un instrument d’isolement ou d’évasion, mais de partage.C’est d’ailleurs cette collaboration nouvelle qui domine dans le Bel Paese assure-t-il : au sein de la communauté enseignante, le travail à distance avec les élèves a renforcé la collaboration. Chacun a mis « ses compétences à disposition, même au-delà de son établissement d’origine. L’école, manifestement déplacée à l’intérieur des murs de la maison, a plongé dans le réseau et s’est ouverte au partage ».Une solution assurément provisoire, pour pallier l’essentiel, l’urgence, car l’éducation pas plus que la pédagogie « ne sont qu’une simple question de transmission d’informations », poursuit-il. Certaines approches sont repensées dans les circonstances actuelles, mais la présence est irremplaçable.C’est précisément « ce qui manque aux jeunes actuellement, ces derniers jours : le dialogue, maintenu, le droit de lever la main pour dire que l’on n’a pas compris. L’empathie de l’enseignant, l’étincelle qu’aucun écran, même de loin, ne pourra allumer ».