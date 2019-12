Un enseignant sanctionné pour avoir trop emprunté de livres à la bibliothèque

Mais enfin ?? pixabay licence

Au-delà de cette limite...

La bureaucratie est ouverte en dehors des horaires de bureau

Richard Burt enseigne la littérature anglaise, à 65 ans, et compte chez lui plus de 2000 livres. Il dispose d’un poste de titulaire à l’université de Floride depuis 2003, et écrit régulièrement des ouvrages sur ses recherches. Pour cette raison, c’est un habitué de la bibliothèque universitaire, qui connaît même le nom des membres du personnel.Par ailleurs, les travaux de Burt portent souvent sur des œuvres qui n’ont pas été numérisées — Google Books fait décidément mal son boulot ! Pour cette raison, l’enseignant consulte des livres à tour de bras : 728 au cours de l’année passée.Sauf qu’il n’avait le droit que d’en parcourir 350…Au cours de l’été passé, il lui a été signifié qu’il devrait rendre les livres empruntés, car il avait dépassé le quota admis pour les enseignants. Avant le 1er octobre. Par ailleurs, on lui interdirait l’accès aux ouvrages, tant que sa situation ne serait pas régularisée.Pourtant, on lui avait octroyé une dérogation, au vu de sa méthode de travail et de ses objets d’étude : le doyen, Patrick Reakes, indique d’ailleurs bien qu’il devait demander la permission pour dépasser le système en place par la Library West.De fait, le comportement de Burt devenait problématique, dans la gestion des collections — et il n’était pas question de permettre une dérogation qui discriminerait d’autres professeurs au profit d’un seul. Quand bien même ce dernier est seul à plancher sur ces thématiques.La bibliothèque universitaire dispose de 6,2 millions de volumes, et limite à 350 documents les prêts possibles aux enseignants — sur une période renouvelable en deux clics, chaque année. Ce à quoi Burt oppose que le nombre de 350 est totalement arbitraire : à la Florida State University, la limite est de 500.Certes, il aurait outrepassé tout de même ce quota, mais néanmoins.On l’a aussi accusé d’avoir fait pression sur les personnels de l’établissement, afin d’arriver à ses fins odieuses : non pas de harceler sexuellement des personnes, mais de consulter des livres. Mais tout cela allait se résoudre, et c’était pour le mieux.Jusqu’à l’incident de novembre. Gloups. Se rendant dans une des salles pour consulter un livre qu’on l’avait autorisé à analyser, Burt se fait répondre qu’il n’était plus habilité. Que la « politique » de l’établissement s’y opposait. Burt s’agace, hausse le ton, la voix, les bras aussi, certainement, au point que la police universitaire doit intervenir.Une lettre de réprimande lui parvient le 9 octobre, soulignant au passage que sa signature électronique n’était pas convenable. En effet, on pouvait lire : « Legacy professor of English, loser studies, pharmakonology, and cosmic criticism. » Or, il se trouve une faute dans l'intitulé — à vous de la dénicher.La bureaucratie faisant toujours bien les choses, Burt s’est retrouvé totalement désarmé et démuni : aucun recours, aucun interlocuteur, seule l’administration qui d’un bloc lui faisait front. Et surtout, tant de personnels, d’enseignants, d’administratifs mobilisés… pour empêcher un professeur de consulter des livres. Toujours plus de livres.Depuis, il s’est sagement astreint à ne pas sortir de la limite des 350 livres. De peur qu’un bibliothécaire ne se fasse trancher la main ?via Inside Highered