Un “Indiana Jones de l’art” retrouve un recueil de poésie perse du XVe siècle

Mohammad Shams al-Din Hafez - Domaine Public

Mobilisation internationale

Le recueil avait été dérobé à la famille de feu son propriétaire, l’antiquaire iranien Djafar Ghazy, peu après sa mort en 2007 à Munich. Ce dernier s’était constitué une importante collection d’écrits islamiques, qui, manifestement, avait suscité la convoitise.Si en 2011, une partie de sa collection avait été retrouvée par la police allemande, le rare exemplaire manquait toujours.L'iran s’était alors engagé à mettre en œuvre tous les moyens légaux pour retrouver l’ouvrage. Le Divân, (écrit aussi « Diwan », qui signifie « recueil de poésie » en arabe et en persan), faisant en effet partie de l’histoire iranienne : il est traditionnellement lu lors de la fête de Norouz, qui correspond au Nouvel An dans le calendrier persan.Fin 2018, l’affaire était remontée jusqu’aux oreilles du néerlandais Arthur Brand, surnommé « l’Indiana Jones du monde de l’art » pour ses exploits d’enquêteur. « Je savais que l’Iran cherchait également le Divân disparu, et j’ai commencé une course contre la montre pour voir si je pouvais le trouver en premier, car le livre appartenait à la famille de Ghazy », a-t-il témoigné auprès de l'AFP.Ses recherches l’ont mené jusqu’à Londres, où il apprend que le livre a fait l’objet d’une vente auprès d’un collectionneur d’art. « L’acheteur était choqué et furieux. Après tout, on lui a vendu un livre volé recherché par tout le monde, y compris le gouvernement iranien », poursuit M.Brand.Il ne récupèrera l’ouvrage que fin 2019, par le biais d’un intermédiaire, avant de le remettre à la police de Munich. « Les prochaines étapes [de l'affaire] font actuellement l’objet de discussions avec les héritiers » de M. Djafar Ghazy, a déclaré auprès de l’AFP Ludwig Waldinger, porte-parole de la police allemande.« C'est une découverte qui compte énormément pour moi, car c'est un livre tellement important » a confié Arthur Brand. Selon les experts, l'exemplaire du Divân retrouvé est l'un des « rares à encore exister [...] Même s'il ne s'agit pas de la plus ancienne, c'est une édition extrêmement précoce du Divân de Hafez, ce qui la rend très rare et précieuse », a déclaré Dominic Parviz Brookshaw, professeur adjoint en littérature persane à l'université d'Oxford.Via France 24