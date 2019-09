Un lieu dédié à Antoine de Saint-Exupéry, au sein du château familial

Le Château de Saint-Maurice-de-Rémens, en 2014

(Benoît Prieur / Wikimedia Commons, CC BY SA 3.0)

En visite à Saint-Maurice-de-Rémens, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a révélé les détails d'un projet patrimonial qui valorisera la présence d'Antoine de Saint-Exupéry dans la région, ainsi que son œuvre, dominée par Le Petit Prince, un des livres les plus lus au monde.« Pour comprendre Antoine de Saint-Exupéry, nous devons le remettre sur les terres de son enfance, ici au château de Saint-Maurice-de-Rémens, et faire un lieu qui restitue sa poésie et qui parle aux familles. La Région s’engage aujourd’hui dans le projet, aux côtés de la mairie, de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain, et du département en acquérant le lieu », a indiqué Laurent Wauquiez.En 2011, la commune de Saint-Maurice-de-Rémens avait déjà racheté le château pour 950.000 €, avec le projet de le transformer en un lieu culturel dédié à l'œuvre et à la mémoire de Saint-Exupéry. Le soutien de la famille était acquis à la commune, qui voit désormais son effort soutenu par la région, après l'engagement du département de l'Ain.Vendu en 1932 par la mère d'Antoine de Saint-Exupéry à la caisse des écoles de la ville de Lyon, il est conservé par la ville, mais son état se dégrade peu à peu : aussi, des travaux de rénovation et d'aménagement sont à prévoir avant l'ouverture du lieu. La phase de travaux devrait avoir lieu entre 2021 et 2022.« Tous ensemble, nous allons faire de ce lieu l’un des plus grands de notre Région, poétique et moderne, et qui représentera un thème cher à Saint-Exupéry : l’importance de l’équilibre entre l’homme et la nature », indique encore Laurent Wauquiez dans un communiqué de la région.Antoine de Saint-Exupéry, né en 1900 à Lyon, a passé une partie de son enfance dans ce château familial de Saint-Maurice-de-Rémens, bâti au milieu du XVIIIe siècle par Claude Colabau de Rignieux.