Un livre de chansons d'amour du Moyen Âge redécouvert

« Ce très rare recueil de chants daté du XVe siècle, récemment redécouvert, vient de surgir comme de nulle part », assure David Douglass, cofondateur de l’ensemble de musique ancienne de Chicago, The Newberry Consort.Composé de 50 brèves chansons, toutes manuscrites, il contient cependant 12 textes que les chercheurs sont parvenus à identifier. De fait, l’acheteur belge l’avait confié à un musicologue de l’université catholique de Louvrain, ayant bien compris qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage comme les autres.En effet, il devient le sixième recueil provenant des années 1400 à avoir traversé les âges. Depuis un siècle, personne n’avait mis la main sur un tel document. Avec sa part de mystère : qui a bien pu écrire les musiques qui accompagnent ces textes ?Chance, les textes sont écrits en ancien français, et l’on peut en découvrir l’intégralité, numérisée, à cette adresse . Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, une interprétation de la musique et des chansons a été organisée dans un concert spécial, intitulé What’s Old I New. Un extrait est proposé ci-dessous.« Nous savions tous que c’était un peu comme Noël pour les musicologues. Nous étions impatients de nous emparer de cette musique », assure David Douglass.via WTTW