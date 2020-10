Un livre de Plutarque ayant appartenu à Montaigne vendu aux enchères

« Une vraie découverte lorsque l'on se souvient que la dernière apparition d'un ouvrage ayant appartenu à Montaigne est un exemplaire de Térence, réapparu en 2009 alors qu'il avait été “perdu de vue” depuis 1938 », assure la maison de vente aux enchères Ivoire, à Bordeaux. L'exemplaire est estimé entre 30.000 € et 40.000 €, et sera vendu le 15 octobre prochain à 14h.L'appartenance de cet exemplaire des Vies des hommes illustres de Plutarque à Montaigne est attestée par la présence de sa signature au titre de l'ouvrage.On ne connait que 105 autres titres de la bibliothèque de Montaigne, qu'il appelait sa « Librairie », tous répertoriés par Alain Legros sur le site MONLOE (Montaigne à l'Œuvre), porté par le programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » du Centre d’études Supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours.L'exemplaire comprend également quatre annotations de la main de Montaigne, d'après Alain Legros, ainsi que « deux traits de plume difficiles à attribuer », selon l'expert.Cette édition des Vies des hommes illustres grecs et romains comparées l’une avec l’autre propose un texte traduit du grec par Jacques Amyot. Elle a été publiée par Michel de Vascosan en 1565. L'exemplaire appartenait auparavant à un propriétaire privé.« Montaigne est un auteur étudié dans le monde entier et les ouvrages connus lui ayant appartenu sont rares et dispersés partout dans le monde. Cette découverte risque donc d'avoir un grand retentissement », assure Cécile Perrin, experte de la vente.La vente de manuscrits et autographes, livres rares et anciens, se déroulera à l'hôtel des ventes des Chartrons, et proposera également une deuxième édition des Essais de Montaigne, dont la couverture est ornée d’une composition originale de Johann Wilhelm Baur (1607-1640), estimée entre 20.000 € et 30.000 €. Un exemplaire de l’édition originale des Essais de Montaigne, incomplet, sera aussi vendu entre 3000 et 4000 €, d'après les estimations.