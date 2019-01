Un livre de régime de 1918 aux illustrations totalement improbables

< >

série d'exercices série d'exercices série d'exercices

Lulu Hunt Pete était médecin, signant une chronique manifestement appréciée dans le journal Diet and Health. Et il semble bien que ces textes aient été compilées par ses soins pour devenir un livre. La méthode de cette femme était assez avant-gardiste : elle consistait à compter les calories de ses aliments pour perdre du poids.Mais elle expliquait également que le régime est un acte patriotique. Un argument qui n’a rien d’évident de prime abord, mais là n’est pas le plus important. Lithub s’est penché sur le sujet pour comprendre les raisons de ce succès, et a dégotté une véritable perle : les illustrations...Il semble que ce soit le neveu de l’auteure qui se soit amusé à illustrer l’ouvrage – une approche éditoriale déjà peu banale. Lulu, dans sa préface, se défend d’ailleurs des attaques – non contre les dessins –, mais portées contre sa méthode.« C’est le manque de connaissances sur les aliments qui est à la base du surpoids et de l’insuffisance pondérale », indique-t-elle. Mais non content de donner des règles et consignes sur les calories qu’impliquent une pomme, un laitage ou un morceau de viande, elle fournit aussi des exercices, pour accompagner son régime...« L’exercice est un point très important de tout programme de régime : non du fait de la graisse brûlée durant l’exercice – et on en brûle –, mais parce qu’il est nécessaire de conserver son corps en bon état. » On savourera... Et les exercices qu’elle propose « vous aideront à grossir ou à maigrir et vous conserveront souples, gracieux et légers ».Le tout, illustré par le neveu en question...On peut retrouver plusieurs versions de l’ouvrage, en format numérique, et libre de droits, à cette adresse