Un livre rare d'Isaac Newton retrouvé à la bibliothèque d'Ajaccio

Page titre de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica d'Isaac Newton, 1867

(photo d'illustration, domaine public)



C’est en faisant des recherches au sein de la bibliothèque patrimoniale d’Ajaccio (Corse), que Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, chargée de mission conservation et restauration, a fait cette découverte : un exemplaire, en latin, du traité de mathématique écrit par Isaac Newton. Dans cet ouvrage, le physicien élabore sa loi de la loi universelle de la gravitation.Publié en 1686 et édité par le libraire Samuel Smith en Europe, Philosophiae naturalis principia mathematica, pour Principes mathématiques de la philosophie naturelle compte un faible nombre d’exemplaires. Et une valeur inversement proportionnelle. En décembre 2016 , l’un d'eux s’était vendu à 3,7 millions $, l'établissant comme l'un des documents scientifiques les plus chers du monde.« En faisant des recherches, je me suis rendu compte que c’est un ouvrage que l’on s’arrache. Il y a 400 exemplaires en anglais et 80 en latin. L’édition en latin s’est vendue à 3,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée par Christie’s il y a quelques années et c’est bien cette édition qui se trouve à la bibliothèque d’Ajaccio », a affirmé la conservatrice auprès de l’AFP.« Alors que je faisais des recherches sur un listing concernant le fonds Lucien Bonaparte, j’ai vu qu’il y avait un Newton. C’est la date qui m’a interpellée, ce livre datant du vivant d’Isaac Newton. En cherchant bien, j’ai donc trouvé le Graal dans la salle patrimoniale, perdu dans les hauteurs, caché. L’extérieur est un peu abîmé, mais l’intérieur est en excellent état. Cette œuvre est la pierre angulaire des mathématiques modernes », a-t-elle poursuivi.Notons qu'un exemplaire a été numérisé par l’ Université de Cambridge en 2018 , qu'il possible de consulter à cette adresse Ce n’est pas la première fois que Vannina Schirinsky-Schikhmatoff fait une autre trouvaille au sein de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. En 2018 , elle avait en effet mis la main sur un volume du Thesaurus Hyeroglyphicorum, traité d’égyptologie datant de 1610, soit 212 ans avant le décryptage des hiéroglyphes par Champollion.