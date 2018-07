Un manuscrit d'Ada Lovelace, pionnière de l'informatique, daté de 1843

Comtesse britannique née en 1815 à Londres, Ada Lovelace est aujourd’hui considérée comme la première programmatrice informatique. Un manuscrit paru en 1843, qui contient ses notes et traductions des travaux du mathématicien italien Luigi Federico Menabrea, vient d’être vendu aux enchères pour près de 100.000 £.







Lovelace est connue pour être la fille de Lord Byron : son attrait et ses compétences pour les mathématiques ont toujours impressionné à son époque. Et aujourd’hui, c’est un exemplaire rare de ses notes et réflexions qui vient d’être remporté par un acheteur anonyme.

Dans le livre, elle reprend une partie des commentaires de Menabrea, traduits par ses soins. Ce dernier décrivait les plans de la machine de calcul de Charges Babbage. L’ouvrage dévoile également de nombreuses notes explicatives et des observations de Lovelace, ainsi qu’une formule particulièrement précieuse.

Cette dernière prend en compte le calcul des nombres de Bernoulli, à travers son théorème, et, à ce titre, est considérée comme le premier programme informatique au monde. Ce mathématicien suisse, auteur de nombreux traités, avait fourni un important travail sur les séries infinies et établit la loi des grands nombres, dans sa théorie des probabilités.

Ursula Martin, coauteure d’une biographie d’Ada Lovelace, indique qu’elle avait, dans ce texte, « écrit un programme pour effectuer des calculs plutôt compliqués », ceux de Bernoulli, justement. « Cela montre ce que l’ordinateur aurait pu faire de plus complexe. Elle expose d’une manière très claire et logique les calculs. » En parvenant à des abstractions telles, l’auteure avait conçu l’informatique comme un outil à même de construire des théories, et des calculs complexes.



Pour Philip Allwood, commissaire-priseur, cette première édition « du document est la plus importante de l’histoire informatique numérique, bien avant notre époque ». Et d’insister sur la rareté de ce manuscrit, signé Lady Lovelace, sur la page de titre.

Le texte comprend également des notes manuscrites du Dr. William King, proche de Lovelace, qui aurait été le premier possesseur du document.



via Guardian