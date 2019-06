Un manuscrit d'Einstein offert au musée Nobel par un mécène suédois

L'homme d'affaires suédois Per Taube a généreusement offert le premier manuscrit publié d'Albert Einstein au Musée Nobel de Stockholm, le 21 juin 2019. Il avait réussi à obtenir le texte en question dans une vente aux enchères, en décembre 2018, pour 1,2 million de couronnes (environ 110.000 €). Il sera exposé sous verre en automne 2019.





Le combat scientifique par les équations



Le manuscrit n'est composé que de deux feuillets mesurant 20,5 cm sur 26 cm. Il soutient l'une des théories les plus connues du monde, celle de la relativité générale. Albert Einstein aurait rédigé son texte en novembre 1922, lors d'une tournée de conférences en Asie du Sud-Est.



Albert Einstein y réfute les recherches d'un mathématicien allemand, Erich Trefftz, sur « la structure géométrique de l'univers » et, plus précisément, « des forces et de la matière séparant et entourant deux corps célestes ».



Les feuillets présentent une formulation modifiée de la théorie de la relativité générale et, en bonus, une petite provocation à l'encontre des hypothèses défendues par Trefftz : « Il est démontré que cette solution ne devrait pas être poursuivie. »



Un manuscrit détenu par un prix Nobel



Le document comporte d'ailleurs des annotations du physicien allemand Max von Laue, prix Nobel de physique en 1914. Le scientifique était à l'époque chargé d'éditer et de valider les contributions scientifiques envoyées à l'Académie royale prussienne des sciences. C'est d'ailleurs lui qui a possédé ce fameux manuscrit jusqu'en 1948. L'article a, quant à lui, était publié le 21 décembre 1922.



Gustav Källstrand, conservateur au Musée Nobel de Stockholm, rappelle tout de même que, bien que le génie d'Einstein ne soit plus sujet à débat, ses hypothèses étaient à l'époque controversées : « Même après avoir reçu le prix Nobel, sa physique était largement débattue parmi les scientifiques à cette époque et Albert Einstein lui-même prenait part au débat. » Cependant, plus d'un siècle après sa publication, la théorie de la relativité générale d'Einstein n'a pas été démentie.