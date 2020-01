Un manuscrit du XIIe siècle prend vie... en 3D

Instituée en 1800, la Bibliothèque du Congrès constitue la plus grande bibliothèque au monde en matière de livres et de références. Pour rendre accessible son fonds au plus grand nombre, l’établissement numérise depuis quelques années déjà certaines de ses collections. Elle franchit aujourd’hui une nouvelle étape, en modélisant quelques-uns de ses objets sous forme 3D, d’ores et déjà accessibles en ligne.



Exposicio mistica super exod [um] – crédit : Library of Congress





Le projet pilote intitulé LOC 3D a été lancé à l’automne 2019 avec la création d’un groupe de travail, composé de 13 membres : il s’agissait alors de les former dans la modélisation numérique, l’imagerie et l’impression 3D. Présidé par Stephen Wesson, spécialiste des ressources pédagogiques, le groupe devait à terme utiliser la technologie 3D pour offrir un accès plus large aux collections de la bibliothèque.



Pour le Bureau de l’apprentissage et de l’innovation, qui a dirigé la création du groupe de travail, disposer d'une représentation plus tangible de certains objets de la collection de la Bibliothèque est une offre unique mise au service des étudiants, des spécialistes ou simplement des curieux du monde entier.



« Nous ne sommes limités que par notre imagination », souligne Tom Rieger, qui supervise les services de numérisation. « Cette nouvelle technologie nous permet de produire un objet matériel, une représentation précise de l’original. »



"Garder l’Histoire des objets en vie"



Pour le moment, seuls 2 objets en 3D sont accessibles en ligne : le moulage en bronze de la main du président Abraham Lincoln, ainsi qu’un codex datant de 1150. Le manuscrit, intitulé Exposicio mistica super exod[um], a conservé sa reliure d’origine, en vélin et en bois. Si l’auteur est inconnu, l’ouvrage semble se concentrer sur la signification spirituelle du Livre de l’Exode et évoque dans ces premières lignes le Deutéronome.



« Vu dans son intégralité, ce codex, sa reliure et son texte offrent aux lecteurs modernes une rare occasion de réfléchir sur le temps et l’art », indique le descriptif.



En plus d’avoir accès à la matérialité des objets, les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers en format STL ou « fichiers de stéréolithographie » pour créer des impressions 3D. Une option, qui saura enthousiasmer les étudiants et les spécialistes, assure Stephen Wesson



Selon Mark Dimunation, ce projet pilote est un fabuleux moyen de « garder l’Histoire des objets en vie », qu’il considère comme au cœur de la mission de la Bibliothèque.

