Un manuscrit indien du XIXe siècle reproduit en 3D

L’Université de Leicester et la Sikh Museum Initiative ont annoncé avoir reconstitué en trois dimensions un manuscrit de l’Empire sikh, datant du XIXe siècle. L’ouvrage aurait été retrouvé sur le sous-continent indien, et plus précisément sur les champs de bataille de la première guerre anglo-sikhe, en 1845.







Le Sikh Museum Initiative a pour mission de promouvoir l’héritage qui unit l’Empire sikh et la Grande-Bretagne – lesquels se sont affrontés à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. Outre l’organisation d’expositions et de conférences virtuelles, l’organisme entend mettre la main sur les artefacts et les ouvrages qui mettent en lumière l’histoire commune des deux communautés.



Elle a également conçu un musée en ligne, intitulée le Anglo Sikh Virtual Museum. Ce dernier propose, entre autres, la reproduction d’objets en 3D. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des bijoux, des épées, une armure, le drapeau de Khalsa — un ordre chevaleresque des Sikhs — ainsi que la médaille de Sutlej, l’une des décorations militaires des campagnes britanniques.



Ce mardi 25 août, un manuscrit datant du 19e siècle est venu s’ajouter à cet inventaire. L’ouvrage aurait été retrouvé en 1845 sur les champs de bataille de Ferozeshah, le deuxième affrontement de la Première Guerre anglo-sikhe. Cette dernière opposait le royaume sikh du Pendjab et la Compagnie anglaise des Indes orientales.





Le manuscrit, rédigé principalement en gurmukhi, contient des extraits du Guru Granth Sahib, le livre saint des Sikhs, et du Dasam Granth, qui rassemble les écrits du dixième maître spirituel sikh, Guru Gobind Singh.



Pour la reproduction en 3D, Taran Singh, en charge du projet, a utilisé des photographies, ainsi qu’un logiciel de conception assistée par ordinateur. « C’est merveilleux de voir le résultat final. L’animation lui donne un tout nouveau niveau d’interactions, qui n’aurait jamais été possible dans le cadre d’un musée traditionnel » a-t-il souligné.



