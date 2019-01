Un manuscrit indien renvoie l'origine du chiffre “0” au IVe siècle

Temple de Gwalior (Jolle - CC BY 3.0)

Le manuscrit a été découvert pour la première fois par un agriculteur local en 1881 et a été nommé « manuscrit Bakhshali », en l'honneur du village dans lequel il a été trouvé, dans l'actuel Pakistan. Il est gardé à la bibliothèque Bodleian de l’université d’Oxford depuis 1902, mais n'a été déchiffré que récemment.Le texte en question serait d'origine indienne et se compose de 70 feuilles d'écorce de bouleau, comprenant des signes mathématiques et un texte sanskrit. « Cela semble être un manuel de formation pour les moines bouddhistes », a supposé Marcus du Sautoy, chercheur de l'université d'Oxford.Dans le texte, des centaines de zéros sont indiqués par un point. C’est ce point qui donnera quelques années plus tard le symbole avec un vide au milieu que nous connaissons aujourd’hui. Le point était utilisé à l'origine comme espace réservé, à la place du chiffre « 0 » utilisé dans le nombre 704 par exemple, pour indiquer qu'il n'y avait pas de dizaines, mais il n'était pas encore un chiffre à part entière.Les méthodes de datation au carbone ont révélé que les pages les plus anciennes remonteraient vers une période de 224 à 383 apr. J-C. Cela signifie que le manuscrit est antérieur à une inscription du symbole « 0 » datant du IXe siècle sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde, qui était jusqu’alors considérée comme le plus ancien exemple enregistré du zéro connu.L'utilisation du zéro en tant que paramètre fictif est apparue dans plusieurs cultures anciennes différentes, telles que les anciens Mayas et les Babyloniens. Mais seul le point indien finira par atteindre le statut de nombre véritable, décrit pour la première fois en 628 apr. J.-C. par l’astronome et mathématicien indien Brahmagupta. « La manière dont toutes ces feuilles ont été rassemblées reste encore mystérieuse », a déclaré du Sautoy.En effet, la datation du symbole reste toujours délicate, car toutes les pages rassemblées ne proviennent pas de la même période. Les spécialistes notent une différence d'apparition du « 0 » allant jusqu'à 500 ans entre les manuscrits les plus anciens et les plus récents.via New Scientist