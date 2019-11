Un million de livres offerts aux écoles d'Italie

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



1 MILIONE... E NON SENTIRLI!

Quest'anno abbiamo superato ogni obiettivo e ogni record: dai dati parziali, sono già 273.000 le donazioni di #ioleggoperché 2019, che sommandosi a quelle delle scorse edizioni, oltrepassano la soglia di 1 MILIONE di libri donati in quattro anni! pic.twitter.com/nL1VJc6Lbq — ioleggoperché (@ioleggoperche) November 7, 2019

Des centaines de milliers de livres récoltés, qui seront distribués à 15.000 écoles inscrites au programme, sur l’intégralité du territoire italien. Entre le 19 et le 27 octobre, plus de 2400 librairies participantes ont accueilli les clients et lecteurs, venus acheter des ouvrages au profit de l'opération. Les premières remontées, venues de 86 % des commerces de livre, font état de 273.676 ouvrages offerts.Charge aux éditeurs qui fourniront désormais quelque 100.000 exemplaires supplémentaires, distribués d’ici le 15 novembre aux établissements scolaires.Un travail collectif, certes, qui désormais fixe à plus d’un million d’exemplaires le nombre d’ouvrages collectés en quatre éditions. Et en réalité, indique l’Associazione italiana editori, ce chiffre a été largement dépassé.Rappelons que cette campagne est amplement soutenue par la télévision nationale, à travers plusieurs chaînes de télévision. Lorenzo Fioramonti, ministre de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche pointe que #IoLeggoPerchè rappelle « le rôle primordial du livre dans la formation et la croissance des enfants ».Mais plus encore, pour toute personne qui lit, car la lecture aide à grandir tout au long de son existence.