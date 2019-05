Un nouveau manuscrit pour la Bibliothèque du Futur en Norvège

Alexandra von Gutthenbach-Lindau by Pixabay

C'est l'artiste écossaise Katie Paterson qui est à l'origine de ce projet en 2014. Chaque année durant 100 ans, un ouvrage sur les thèmes de l'imagination et du temps sera ajouté à la collection de la bibliothèque du futur. En 2114, soit dans 95 ans, les manuscrits seront édités et publiés. Le programme a également supervisé la plantation et l'entretien d'un millier d'arbres en 2014. Lorsqu'ils atteindront leur pleine maturité après un siècle, ils seront abattus et partiellement utilisés pour imprimer les 100 livres de la série.Cette année, c'est donc la romancière Han Kang qui ajoute sa plume à l'édifice. Elle vient rejoindre les contributions de Margaret Atwood, David Mitchell, Sjón et Elif Shafak.Lors de la cérémonie, Han Kang s'est rendue dans la forêt en tirant un tissu derrière elle. En Corée, un tissu blanc est traditionnellement utilisé comme une robe pour les nouveaux-nés, ou comme une robe de deuil pour les funérailles. Elle explique au Guardian : « C'était comme un mariage de mon manuscrit avec cette forêt. Ou une berceuse pour un sommeil d'un siècle, touchant doucement la terre jusqu'au bout. Alors, c'est le moment de se dire au revoir ».La nature du projet signifie que personne d'autre que les auteurs n'ont lu l'œuvre qu'ils ont soumise. Les organisateurs ont déclaré : « Aucun adulte vivant aujourd'hui ne saura jamais ce qu'il y a dans les boîtes, si ce n'est qu'il s'agit de textes qui résisteront aux ravages du temps ».