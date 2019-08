Un nouvel outil Google pour traquer le plagiat chez les étudiants

En prévision de la rentrée prochaine, Google a décidé de mettre à disposition des enseignants, un outil informatique qui rendra le plagiat dans les devoirs des étudiants plus compliqué.« Assignments réunit les capacités de Google Docs, Drive et Search dans un nouvel outil de collecte et de classement des devoirs des étudiants. Il permet de gagner du temps [...] et d’assurer l’authenticité du travail des étudiants grâce à des rapports d’originalité », déclare Google.Lorsque les élèves retournent un document, le logiciel va automatiquement analyser et comparer le texte « à des centaines de milliards de pages Web et des dizaines de millions de livres ». Il enverra ensuite un rapport aux enseignants relatant toutes les citations erronées, les sources manquantes, ainsi que les paragraphes trop similaires avec d’autres textes.

« Nous avons entendu des enseignants nous dire qu'ils copient et collent des passages dans Google Search pour vérifier si le travail des étudiants est authentique, ce qui peut être répétitif, inefficace et biaisé. Ils passent aussi souvent beaucoup de temps à donner leur avis sur les citations manquées et les paraphrases inappropriées. En intégrant la puissance de la recherche dans nos outils d'affectation et de notation, nous pouvons rendre cela plus rapide et plus facile », explique Brian Hendricks, chef de produit pour G Suite for Education, dans un communiqué de presse.Les élèves peuvent également utiliser Assignments. Avant de rendre un devoir, il peuvent le soumettre 3 fois au logiciel et produire un « rapport d’originalité » afin de corriger les éventuelles erreurs et d’enlever tous les cas de plagiat qu’ils n’avaient pas décelés.Le logiciel Google permet aussi aux enseignants également d’accéder à une banque de commentaires, de gérer les notations et d’assigner des fichiers aux élèves