Un père de 79 ans raconte à sa fille son amour des livres

(photo d'illustration : domaine public)

Aujourd'hui, Alagappa Rammohan a amassé suffisamment de livres au cours de sa vie pour remplir une énorme bibliothèque. Selon ses estimations, il en détient environ 10.000, allant de textes religieux à la physique quantique.Durant lur conversation, le père raconte à sa fille que, lorsqu'il était enfant, ses parents lui donnaient quelques roupies qu'il pouvait dépenser à sa guise.« Vous savez ce que je faisais avec ça ? Je n'ai pas acheté de bonbons ni quoi que ce soit d'autre. J'allais simplement au stand où on vendait des livres pour enfants et je les aimais tous », déclare-t-il. Un jour, il a pu acheter jusqu'à huit livres avec une seule roupie, se souvient-il. Et ce petit rituel perdura après son immigration aux États-Unis, en 1962.Aujourd'hui, grâce à cette interview, il espère pouvoir toucher les auditeurs et les convaincre de l'importance du lien indissociable qui existe entre l'auteur, le livre et le lecteur. Pour lui, les livres sont comme un transfert sacré de connaissances d'une personne à une autre.Dans une deuxième partie de l'interview, Alagappa Rammohan s'est exprimé sur une autre tradition qu'il avait instituée durant sa jeunesse : « Vous savez ce que je fais [lorsque je reçois un livre] ? [...]. Je ne commence pas à lire la première page. Je le sens. Le nouveau livre, imprimé, intact, je l’ouvre, je le sens. C’est mon lien avec le livre. Je sens que l'auteur me parle. [...] Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, le meilleur, donnez-lui un livre. Cela m'a ouvert à la vie ».via National Public Radio