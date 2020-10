Un poste de direction vacant au Centre technique du livre de l'enseignement supérieur

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Établissement public national à caractère administratif situé à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLES) recherche son directeur ou sa directrice, à compter du 1er janvier 2021.Le CTLES participe aux plans de conservation partagée des périodiques en Ile-de-France et au-delà, et apporte son concours, en tant que de besoin, aux établissements concernés pour la conservation et la préservation matérielle de leurs livres et documents. Sur ces sujets, il collabore de manière étroite avec l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), prend part aux travaux de Collex-Persée et coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins, tant en France qu'à l'étranger.Le CTLES emploie environ une trentaine d'agents (bibliothécaires, administratifs…) et traite près de quatre kilomètres linéaires de documents par an, indique le Journal officiel.Le candidat devra faire valoir des compétences en direction d'établissements ou de services, management de l'organisation et des ressources humaines et conduite du changement et des évolutions. Le directeur du CTLES est nommé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour une durée de trois ans, renouvelable.