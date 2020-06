Un programme numérique consacré aux personnes au “faible niveau de qualification”

photo sweetlouise CC 0

Le groupe éditorial Humensis et le Projet Voltaire, spécialisé dans l’orthographe et l’expression, se retrouvent à travers GERIP Compétences. Cette plateforme collabore déjà avec différents organismes de formation — et a su faire ses preuves plus encore durant le confinement.L’objectif est la certification CléA, à travers un programme d’évaluation et de pratiques : français, mathématiques, apprendre à apprendre, maîtrise du numérique, plusieurs matières et apprentissages sont prévus.Le formateur dispose ainsi d’un outil pour évaluer, suivre les progressions au regard des référentiels, et adapter les parcours et les apprentissages de chacun en se fondant sur les enseignements des neurosciences.Pascal Hostachy, cofondateur du Projet Voltaire, et Philippe Révy, orthophoniste et fondateur de GERIP, soulignent que cette plateforme, destinée aux formateurs, apporte une véritable plus-value. Et ce, que ce soit pour le développement personnel et professionnel, mais également parce que le numérique peut faire toute la différence.Pour Frédéric Mériot, directeur général d’Humensis, la diversification incarne le cœur des actions de son groupe. En tant que référence dans les secteurs de l’éducation, et plus largement pour le domaine de la connaissance grand public, Humensis s’inscrit donc dans une nouvelle voie.Ou prolonge celles déjà explorées, c’est selon.