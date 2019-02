Un projet européen pour créer des cours en ligne sur les métiers de l'édition

Répondant au petit nom d'ASAP, le projet engagé par 13 organisations professionnelles de l'édition et de la formation professionnelle a de nombreux arguments de son côté. « Le secteur de l'édition est un secteur qui a connu d'importants changements au cours des 10 dernières années. L'utilisation croissante de nouveaux outils ainsi que le développement d'un réseau de distribution indépendant sur le web et les réseaux sociaux incarnent l'importance de l'innovation pour l'édition », note la plateforme du projet.Face à cet état des lieux, le projet ASAP entend proposer des ressources en ligne, accessibles à tous, pour ceux qui souhaitent s'engager dans l'édition ou cherchent à mettre à jour leurs compétences. Le projet dans son ensemble est par ailleurs soutenu par la Commission européenne, venue en soutien au consortium formé par les 13 organisations européennes.En effet, selon l'Agenda numérique de la Commission, « les modèles professionnels traditionnels établis de longue date doivent être révisés et réexaminés ; en particulier en tenant compte de l'impact des technologies dans les différents secteurs de l'industrie de l'édition », ce que cet ensemble de cours en ligne a pour ambition d'incarner.Les six cursus annoncés seront libres d'accès, assure la présentation du projet ASAP, avec la possibilité de recevoir une certification à l'issue de la formation. À ce titre, la participation des candidats sera bien sûr suivie, et ces derniers s'engageront à s'investir personnellement dans la formation. Cette dernière, une fois terminée, pourra bien entendu être mise en avant auprès d'un employeur.Il est possible d'avoir un aperçu des différents parcours proposés en attendant la finalisation de la plateforme et la publication de nouvelles informations à son sujet et sur les modalités d'inscription. Pour le moment, il est difficile de savoir si les cours seront proposés en d'autres langues que l'anglais, mais la participation de la Fédération des Éditeurs Européens laisse espérer un éventail de langues européennes.La présentation du projet ajoute qu'une interaction élèves-professeurs sera possible, mais aussi que les formations seront accessibles par l'intermédiaire de plateformes spécialisées, comme COURSERA et Khan Foundation.