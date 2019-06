Un Rabelais de poche du XVIe siècle sera vendu aux enchères

Le 16 juin 2019, un format portatif de deux textes majeurs de François Rabelais, Pantagruel et Gargantua, édité en 1542, sera mis aux enchères au château d’Artigny, en Indre-et-Loire. L’estimation de mise à prix est pour le moment comprise entre 60.000 et 80.000 euros.



Gargantua - Les pèlerins mangés en salade (Gustave Doré - Domaine Public)

Pour son 30ème anniversaire, la maison Rouillac sort le grand jeu : garden party au château d’Artigny pour une vente aux enchères de 150 lots proposés. Et la pièce qui a suscité le plus d'émotion, c'est un petit livre de 11 cm sur 7, un livre de poche datant de 1542 et contenant les deux textes célèbres de Rabelais : Pantagruel et Gargantua.



La dernière édition d'un collectionneur privé



Il n'existerait qu'une dizaine d’exemplaires de cette édition originale dans le monde et elles appartiennent toutes à des bibliothèques. La mise en vente par l’étude des commissaires-priseurs Rouillac est donc un événement exceptionnel et qui ne reproduira peut-être jamais.



En d'autres termes, le format portatif des textes de Pantagruel et Gargantua mis en vente pour ce dimanche est le seul à provenir d’un collectionneur privé. « Chaque mercredi j’organise des journées d’expertise gratuites dans mes bureaux à Tours (…) un monsieur vient avec un grand nombre de livres qui sont restés dans sa famille depuis cent ans et là cet ouvrage me tombe littéralement des mains », raconte le commissaire-priseur Aymeric Rouillac.



Afin de vérifier l'authenticité du petit livre, Aymeric Rouillac contacte l’expert en livres anciens, Jean-Paul Veyssière. D'après ce dernier, la reliure n'aurait été réalisée qu'au XIXème siècle, à la demande du comte Alexandre Louis Thomas de Lurde, le propriétaire de l’édition à l'époque.



Un moment “considérable dans l’histoire de la Littérature”



M.Veyssière a enquêté pendant deux mois auprès de la Bibliothèque Nationale de France et celle de Châteauroux, les deux disposant d’un exemplaire similaire au format portatif mis en vente. C'est à ce moment-là que le spécialiste s'est rendu compte que c'était la seule édition encore détenue par un particulier :



« La rareté d’un livre comme celui-ci elle s’établit de deux manières : exemplaires connus et conservés dans les bibliothèques (…) et deuxièmement ce qui reste sur le marché. Or là, sur le marché, c’est le seul et sans doute le dernier (…) c’est un moment, pour moi, considérable dans l’histoire de la Littérature », a déclaré Jean-Paul Veyssière.



L’une des bibliothèques d'Indre-et-Loire ou le Musée François Rabelais de la Devinière seront dans les starting blocks pour essayer d'acquérir le précieux format poche. Il y a dix ans, un exemplaire complet comparable s’était vendu aux enchères chez Christie’s, à New York, pour le prix de 125.000 euros.

