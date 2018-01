Un scanner dévoile les textes cachés du papyrus enrobant une momie

Les outils de numérisation contemporains se perfectionnent, toujours avec la perspective de préserver les documents. Pour scanner et relever les inscriptions d’un sarcophage, des historiens ont profité de ces nouveaux procédés permettant d’accéder aux écrits. Sans avoir à détruire les boîtes contenant les papyrus.





Yann Caradec, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Ce procédé, inauguré depuis 2009 par un Français, la société i2S, fait depuis recette : dans le cas des livres, il s’agit purement et simplement de les numériser sans avoir même à les ouvrir. L’imagerie Terahertz et multi-spectrale ne manquera pas d’avenir — d’ailleurs des variantes voient le jour ces dernières années.

Dans le cadre des travaux menés par les chercheurs de l’University College London, l’analyse des documents permet de lire et d’écrire. L’outil a été éprouvé, avec un certain succès, sur une momie stockée dans le musée du château de Chiddingstone (Kent) : le sarcophage a été scanné avec des lumières aux différentes fréquences, permettant de faire briller l’encre.

Cette dernière ressort, obscurcie par la pâte et le plâtre qui enrubannent la momie, en l’occurrence. Or, c’est justement avec des rubans de papyrus usagés contenant des textes que l’on enveloppait les corps de défunts, et les visages plus spécifiquement, avant de les mettre dans un sarcophage. Et pour découvrir les inscriptions, les chercheurs n’avaient pas d’autre alternative que de détruire tout ou partie des momies.

Les hiéroglyphes jusqu’à présent découverts sur les murs des tombeaux de pharaons montraient en réalité comment riches et puissants voulaient être représentés. Une forme de propagande post-mortem de bon aloi, établissant la légende conformément aux souhaits du défunt.

La technique ici employée, explique Adam Gibsn, de l’UCL, donne accès à une autre forme d’histoire. « Parce que les restes de papyrus ont été utilisés pour fabriquer des objets prestigieux, ils ont été conservés durant près de 200 ans. » On aboutit ainsi à une solution où le texte secret est préservé et lu, sans avoir à sacrifier la relique sur l’autel de l’égyptologie.



« Ces masques constituent l’une des meilleures bibliothèques que nous ayons de papyrus réutilisés, qui auraient été jetés autrement, aussi contiennent-ils des informations propres à ces personnes, sur leur vie quotidienne », ajoute-t-elle.

Sur le sarcophage scanné, cela fit d’ailleurs apparaître un nom, Irethorru, connu en son temps pour signifier « L’œil d’Horus soit contre mes ennemis ». Pas vraiment un gage de bienvenue…





via BBC