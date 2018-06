Un second souffle pour la Maison du poète Jean Cocteau

En février dernier, le sort de la maison Jean Cocteau, située à Milly-la-Forêt cristallisait toutes inquiétudes. L’endroit, ouvert en 2010, où le poète avait fini ses jours, était menacé. Un refuge en danger, après le décès de son mécène, Pierre Berger, en septembre 2017.





Une pétition, une sensibilisation des pouvoirs publics, tout était mis en œuvre pour que la maison de Jean Cocteau puisse continuer d’accueillir le public. Daniel Steigelmann, conseiller régional et président de Milly Avenir, était formel : « Tout doit être mis en œuvre pour qu’une solution pérenne soit trouvée et permette de perpétuer le souvenir et l’œuvre de Jean Cocteau tout en contribuant au rayonnement de notre territoire. »

Fermé au public depuis le 4 décembre, l’établissement avait su attirer l’attention de la présidente de la région IDF, Valérie Pécresse. Plusieurs procédures étaient ainsi mises en œuvre, notamment auprès du ministère de la Culture pour sauver les murs. « Nous voulons doubler le montant des aides apportées à ces maisons de personnes illustres, qui participent au rayonnement et à l’identité de l’Ile-de-France », indiquait-elle.

Or, dans un communiqué diffusé ce 30 juin, en présence d’Agnès Evren, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, Valérie Pécresse est revenue à la maison du poète. Confortant ses engagements d’avril dernier, elles étaient ainsi présentes pour la réouverture au public, à Milly-la-Forêt.

Valérie Pécresse a ainsi annoncé que la Région avait accepté la donation de la propriété, proposée par l’Association Maison Jean Cocteau qui en est propriétaire.

Le transfert de propriété est en cours et sera complété par un dépôt in situ de la majorité des 282 œuvres issues d’une dation des héritiers Dermit à l’État. La présidente de la Région a indiqué qu’elle soumettrait au vote de la Commission permanente du 4 juillet prochain une subvention exceptionnelle de soutien au fonctionnement.

Ainsi, 150 000 € seront versés au bénéfice de l’Association Maison Jean Cocteau, afin de permettre l’ouverture au public tous les week-ends jusqu’au 31 octobre 2018 ainsi que la conception d’une exposition temporaire, comme elle s’y était engagée au mois d’avril.

Elle a enfin rappelé que la Maison Jean Cocteau constituait un atout culturel majeur pour un territoire peu doté en équipements culturels et qu’elle souhaitait développer son important potentiel, dans le cadre d’un projet patrimonial, artistique et touristique plus vaste qui associerait notamment la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples et le Cyclop.