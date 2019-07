Un siècle avant Gutenberg, le recours à l'imprimerie en Corée

kahunapulej, CC BY SA 2.0

La révolution Gutenberg, dont Mark Twain avait assuré qu’on lui devait tout ce qu’elle a de bon et de mauvais, avait pourtant un petit train de retard. En Corée, les Jikji sont des ouvrages qui rassemblent les divers enseignements bouddhistes du maître Seon Baegun.Ils furent imprimés, oui, oui, en 1377, soit 23 ans avant la naissance de Johannes Gutenberg, et 78 ans avant que sa bible ne voie le jour.Pour autant, le Jikji n’a pas le mérite d’être le premier ouvrage imprimé avec des caractères mobiles. Il est en revanche le tout premier encore conservé. Selon les informations de Sophia Newman, ce procédé remonte à une invention du XIe siècle, chinoise, que la Corée a adaptée et développée à partir de 1230.En Asie, et plus spécifiquement en Corée, les techniques d’impression se sont modernisées à partir de 1200, durant la dynastie Goryeo. Ce dernier avait chargé un imprimeur du nom de Choe Yun-ui de reconstituer les gravures sur bois d’une imposante collection. Ces textes bouddhistes, également appelés Tipitaka, avaient été massivement brulés lors des invasions mongoles.Et l’imprimeur, pour y parvenir, a procédé à la fabrication de caractères isolés, en métal, rangés dans une sorte de tiroir à casse — le processus que suivit peu ou prou Gutenberg. Or, ce projet fut mené à bien en 1250, pas loin de 200 ans avant que l’Allemand ne réinvente la roue, indique LitHub Le texte n’a hélas pas survécu aux siècles, mais cette technologie aurait pu faire florès, tout le long de la Route de la soie, en s’implantant notamment chez les Ouïgours musulmans. La théorie est séduisante, mais l’on manque cruellement de preuves historiques pour l’étayer.Tout ce qu’il reste, ce sera donc le Jikji, qui est à ce jour le plus ancien livre imprimé au monde, réalisé à partir de caractères mobiles.Si la mythologie perdure autour de Gutenberg, c’est avant tout du fait de la méconnaissance que l’Occident peut avoir de l’Orient, en conclurait-on. Et très certainement parce que son invention servit les intérêts de l’Église catholique, permettant l’expansion du christianisme.D’ailleurs, l’idée d’un génie solitaire qui aurait changé le monde a quelque chose de particulièrement séduisant. Mais les rares documents dont on dispose concernant Johannes Gutenberg — les créances et poursuites judiciaires de ses investisseurs — ne sont pas véritablement des sources puissantes pour reconstituer l’histoire de cette invention.Étonnant, à ce titre, qu’aucun document imprimé par Gutenberg pour expliquer sa découverte ne nous soit parvenu...L’UNESCO n'a d’ailleurs reconnu l’existence du Jikji comme plus ancienne preuve de l’imprimerie à caractères mobiles qu’en 2001. Tardif, certes, mais tout de même. Et l'on peut en découvrir la numérisation sur Gallica