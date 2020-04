Une anthologie des partitions de chansons du domaine public, libre et gratuite

(photo d'illustration, Doubbt Official, CC BY 2.0)

The Public Domain Song Anthology, comme son titre l'indique, réunit plusieurs centaines de chansons du domaine public, et plus précisément du domaine public américain. Des titres en anglais, donc, avec une partie des paroles, mais surtout les portées et notes nécessaires pour les jouer. Le livre est totalement gratuit, et lui-même publié sous une licence qui le place dans le domaine public.L'ouvrage, signé par David Berger et Chuck Israels, deux musiciens ayant notamment travaillé avec Duke Ellington, Billie Holiday, Benny Goodman, ou encore Herbie Hancock, a été publié par Aperio, une maison d'édition des presses universitaires de l'université de Virginie spécialisée dans l'édition en accès ouvert.Portée par l'université de Virginie et l'association des bibliothèques musicales des États-Unis, l'ouvrage cherche à répondre à la demande des professeurs et des élèves, mais aussi des musiciens, confirmés ou non, d'avoir à disposition un moyen d'enseigner et de se divertir sans porter préjudice aux droits des auteurs ou se trouver en infraction.Le projet est aussi l'occasion d'un voyage dans l'histoire de la musique, à travers la folk, le jazz et d'autres genres fondateurs de la musique populaire : Bob Schwartz, avocat et lui-même musicien, a dirigé la sélection et confié à David Berger et Chuck Israels la rédaction de l'ouvrage.L'anthologie est disponible à cette adresse , et il est même possible de télécharger chaque partition séparément.