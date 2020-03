Une archive de 20 000 VHS, pour un plongeon dans les années 1980 et 1990

(Brian, CC BY 2.0)

Présentée comme une sorte de bric-à-brac du fétichiste de la VHS, The VHS Vault a surtout pour objectif, plutôt qu'une numérisation des films captés sur ce support, de rendre compte de la qualité si particulière, des aberrations chromatiques, du grain et du flou propres à l'enregistrement d'images sur une VHS.VHS, pour Video Home System, un support développé par la société JVC, a révolutionné la manière d'appréhender l'audiovisuel, et notamment la culture. La possibilité d'enregistrer des programmes diffusés à la télévision, voire de dupliquer des VHS, a fait craindre la disparition des salles de cinéma, ou encore du cinéma tout court avec les premières possibilités de piratage.On retrouvera au sein de la collection créée par Internet Archive 20.000 fichiers, dont les droits de diffusion sont sans doute, pour certains, assez flous.Des extraits de l'anime Dragon Ball Z, le pilote du dessin animé culte Bob l'éponge, des publicités et des bandes-annonces à la pelle, des enregistrements de divers programmes télévisés, en majorité américains... Il ne faudra bien sûr pas s'attendre à une qualité HD 4K, mais c'est justement le but...Signalons, apparu au détour d'une divagation au sein de la collection, le film Les Misérables, adapté du livre de Victor Hugo, réalisé par Richard Boleslawski et sorti en 1935...La collection « The VHS Vault », sur Internet Archive, est accessible à cette adresse