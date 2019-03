Une artiste chinoise propose un tutoriel pour fabriquer des outils de calligraphie

Capture d'écran d'une vidéo de Li Ziqi

Capture d'écran d'une vidéo de Li Ziqi

La tradition chinoise comme contemplation

Un outil de propagande ?

Récemment, avec l'aide de techniques traditionnelles chinoises, la jeune Li Ziqi a réalisé manuellement un ensemble d’outils pour la calligraphie. Encre noire, bâton d’encre, pierre décorée, feuilles de papier avec des fibres végétales... Nous ne ratons rien du processus de fabrication de ces « quatre trésors du Cabinet du Lettré ». Il suffit de se laisser porter pendant une petite dizaine de minutes.Par définition, la calligraphie est l'art de former les signes d'écriture d'une langue. En Chine, plus particulièrement, cet art se singularise par la richesse de son écriture, qui permet un champ d'expression très étendu. Dans le pays au milliard d'habitants, la calligraphie est traditionnellement pratiquée avec un pinceau et de l'encre noire.La chaîne Youtube de Li Ziqi rassemble aujourd'hui plus de 3,2 millions d'abonnés. Dans ses vidéos, tournées en grande partie chez ses grands-parents, dans la campagne du Sichuan, elle partage également des recettes culinaires avec ses followers.L'aspect technique proche de la perfection de ses vidéos a fait tiquer plus d'un internaute. Et, comme d'habitude, des petits complotistes se sont amusés à créer des théories en tout genre.En effet, l'année dernière, sur le site Reddit, certaines personnes pensaient que la chaîne a été montée par le gouvernement chinois. Li Ziqi semblait vendre une « manière de vivre » à la chinoise : valeurs du travail, simplicité, tradition... Même la campagne chinoise du Sichuan, considérée comme l’une des régions les plus fertiles du pays, était relayée dans plusieurs publicités à destination des touristes.Cet internaute, par exemple, décrit la campagne chinoise avec des conditions de vie plus rudes que celles présentées dans les vidéos de la jeune fille :« Je me souviens que lorsque je me suis rendu dans une partie rurale de la province du Shaanxi, nous sommes restés dans une cour intérieure en allant à Yan'an, où la « maison » a été construite à flanc de falaise. Les seules toilettes étaient une pièce en béton de l'autre côté de la route [...]. Tous vos besoins finissaient en bas de la colline. Nous avons dormi dans des tentes dans la cour, mais le lit à l'intérieur était juste une dalle de béton avec un feu en dessous pour le chauffage et un tapis au-dessus. Cette nuit-là, un groupe de gars a apporté un seau de pétrole brut pour le feu de joie. C'était sauvage. »Une description un tantinet abusive tout de même, non ?via La Boîte Verte