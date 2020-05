Une base de données pour rassembler les manuscrits myanmars

< >

Photographie : capture d'écran de la Myanmar Manuscript Digital Library (Dasanipāt[a]-Jāt[aka]-aṭṭhakathā-nissaya, UPT292)

Le département dédié à l'étude des religions au sein de l'Université de Toronto a consacré temps et ressources à la mise en place de la « Myanmar Manuscript Digital Library », une bibliothèque en ligne qui rassemble les numérisations d'une partie de l'héritage écrit du Myanmar.« [Ce projet] est particulièrement important parce que les étudiants et les chercheurs ont un accès fluctuant aux documents, selon le soutien financier qu'ils reçoivent des gouvernements et de leurs institutions respectives », souligne Tony Scott , de l'Université de Toronto. La base de données propose un accès libre et gratuit aux numérisations, avec la possibilité de télécharger les images, pour que l'accès stable et constant à internet ne soit pas un obstacle.La Bibliothèque Nationale du Myanmar est évidemment partenaire de la plateforme, et fournit les documents patrimoniaux, notamment les manuscrits pālis (un dialecte du Nord-Ouest de l'Inde), rédigés sur des feuilles de palmier.« Ces archives reconnaissent la valeur des cultures manuscrites locales, ainsi que des traditions liées à la recherche et à la conservation. Cette reconnaissance va de pair avec de la gratitude envers les générations d'érudits et de conservateurs qui ont permis de faire parvenir ces textes jusqu'à aujourd'hui. Sans le travail des moines, des moniales et d'autres dévots des siècles derniers, ces textes n'auraient jamais survécu », souligne Scott.La Myanmar Manuscript Digital Library est accessible à cette adresse