Une Bible de 1462 bat le record d'enchères en Allemagne

Il s’agirait de la Bible la plus chèrement vendue sur le territoire allemand, assure la maison qui proposait ces deux tomes du texte sacré. Réalisés sur la presse de Gutenberg en 1462, ces ouvrages comptent 481 pages chacun, mesurent 41 x 32 cm et pèsent ensemble près de 20 kg. C’est à Mayence qu’ils furent produits par les successeurs de Johannes Gutenberg, Johannes Fust et Peter Schöffer.La Bible utilise une police Gotica-Antiqua créée spécifiquement à cette époque — et donc particulièrement moderne sur l’heure. Sur la dernière page, une note en latin, imprimée en rouge, donne le nom de l’imprimeur et la date. La maison Ketterer Kunst qui organisait la vente souligne qu’il s’agirait du premier avis d’impression dans un ouvrage de ce type.Il n’existerait à ce jour que 90 exemplaires encore en circulation. Quant à cet exemplaire, il connut plus d'une vie : parti de Mayence, il voyagea vers l’Italie, et fut alors illustré et richement décoré. Il semble que les deux hommes aient produit entre 200 et 250 exemplaires de ces volumes — la plupart de ceux qui nous sont parvenus sont stockés dans des bibliothèques. On considère que seuls trois exemplaires figurent dans des collections privées.via NDR