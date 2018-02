Une Bible miniature qui a tout d'une grande

Selon les experts, cet ouvrage tenant dans la paume de la main est une des douze copies restantes de cette édition spéciale de la Bible. Elle a rejoint les collections de la bibliothèque nationale israélienne par le biais d’une vente aux enchères privée, organisée par la maison Sotheby. Elle faisait partie de la Valmadonna Trust Library, collection privée la plus qualitative de livres et manuscrits en hébreu dans le monde.

« Ce type de mini-bibles, dites “bibles pouces”, consiste en des bibles abrégées comme celle-ci, qui étaient populaire au début du XIXe siècle en Amérique et qui étaient utilisées pour éduquer les enfants », explique le docteur Aviad Stollman, chef des collections à la bibliothèque nationale d’Israël au Times of Israël .

Presque deux siècles après son impression, cet exemplaire du texte biblique, paraphrasé par le poète anglais John Taylor, a rejoint les collections israéliennes. Elle contient une version combinée et abrégée de l’Ancien et du Nouveau Testament. Imprimée dans le Vermont au début du XIXe siècle, elle est agrémentée de gravures sur bois dépeignant les scènes et personnages bibliques.

Cette réunion d'ouvrages exceptionnels est en cours de numérisation dans le but de rejoindre le nouveau bâtiment de la bibliothèque israélienne encore en construction, entre le musée et le parlement d'Israël à Jérusalem. La structure devrait ouvrir en 2021. Elle est imaginée par le cabinet suisse Jacques Herzog et Pierre de Meuron, détenteur du Prix Pritzker et à l’origine des plans du Tate Modern et du stade olympique de Pékin.La bible de George Washington peut être découverte ici dans son intégralité