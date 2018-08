Une bible parisienne du XIIIe siècle de retour à la cathédrale de Canterbury

Détail d'une page de la Lyghfield Bible

C'est au moment de la Réforme protestante, au XVIe siècle, que la Lyghfield Bible disparait de la cathédrale de Canterbury : le volume de 690 feuillets échappe, contre toute attente, aux destructions et « recyclages » des volumes qui sont alors courants. Encore aujourd'hui, les chercheurs s'interrogent sur le parcours réalisé par la bible de poche, et sur ses propriétaires successifs.

Pour 100.000 £, la cathédrale de Canterbury a pu remettre la main sur l'ouvrage, en excellent état, auprès d'un propriétaire privé. Sur la somme totale, 96.000 £ ont été fournies par le National Heritage Memorial Fund, et le reste par des donateurs privés, amis des bibliothèques nationales du Royaume-Uni ou de la cathédrale.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos donateurs. Il est de la plus haute importance pour nous d'avoir ici dans nos collections un exemplaire de ce texte chrétien fondamental, qui appartenait à l'un des derniers moines de la communauté monastique médiévale. La bible témoigne des bouleversements de la Réforme, un temps qui a défini ce qu'est la cathédrale aujourd'hui, et qui jouera un rôle clé en racontant notre histoire aux visiteurs », a souligné Cressida Williams, directrice des archives et de la bibliothèque de la cathédrale, dans un communiqué.