Une bibliothèque vous propose de revivre la mission Apollo 11

Dans le cadre des 50 ans du succès de la mission Apollo 11 sur la Lune, la Bibliothèque présidentielle John F. Kennedy, située à Boston, a annoncé son projet « JFK Moonshot ». Une expérience immersive de réalité augmentée qui permettra aux visiteurs de revivre l'alunissage de Neil Armstrong et de son équipe sur le fameux objet céleste...



Buzz Aldrin, photographié par Neil Armstrong sur la Lune (Domaine public)

Buzz Aldrin, photographié par Neil Armstrong sur la Lune (Domaine public)

120 heures dans la peau d'un astronaute





JFK Moonshot replonge le spectateur en 1969, lors de la mission Apollo 11. En exclusivité, la fusée Saturn V Rocket a été reproduite en grandeur nature pour l'événement. Le site de la bibliothèque présente ce projet comme « la toute première simulation grandeur nature en réalité augmentée du lancement de la Saturn V Rocket » qui se déroulera sur cinq jours, du 16 au 20 juillet 2019.



Tout comme lors de la mission initiale, il y a 50 ans, l'expérience sera lancée le 16 juillet 2019 à 9h32 pour plus de 120 heures de simulation de suivi en temps réel. « L'expérience en direct la plus longue disponible sur le marché », d'après le communiqué de la bibliothèque présidentielle. La simulation de mission est rendue possible grâce à la combinaison de ressources numériques 3D et de séquences d'archives et d'enregistrements audio réels.



La simulation a été en grande partie financée par les sociétés Raytheon, Digitas, BNY Mellon, Boeing et Weber Shandwick.



« Le président Kennedy s'est fixé un objectif apparemment impossible à atteindre, puis a mobilisé les ressources, le talent et l'engagement national qui ont mené à l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de l'humanité », a déclaré Steven Rothstein, directeur général de la John F. Kennedy Library Foundation, un organisme à but non lucratif qui fournit un soutien financier du personnel et des ressources créatives à la Bibliothèque présidentielle John F. Kennedy et le musée qui lui est associé.



« Cinquante ans après le premier atterrissage sur la Lune, nous avons cherché à exploiter cet esprit novateur pour redonner vie à ce moment passionnant. Nous espérons que JFK Moonshot inspirera les nouvelles générations pour faire progresser l'humanité », ajoute-t-il.



« Nous sommes ravis de célébrer l'imagination d'un homme devenu réalité pour la génération actuelle de rêveurs en recréant une histoire vieille de 50 ans avec un médium moderne, la réalité augmentée », a déclaré de son côté Sue DeSilva, directrice exécutive de la succursale de Digitas à Boston.



« Les équipes stratégiques, créatives, médiatiques et techniques de Digitas ont collaboré pour reconnecter la génération d'aujourd'hui avec un moment charnière et historique à travers ce média qui était aussi impensable que lorsque JFK a annoncé sa vision du Moon shot. »



La mission Apollo 11 depuis votre mobile

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, l'expérience « JFK Moonshot » est disponible en application sur les appareils Apple et Android sur iTunes et Google Play. Quatre chapitres distincts sont alors présentés aux utilisateurs :: Le 16 juillet, le lancement de la fusée Saturn V, entièrement synchronisé, sera rediffusé, soit à la bibliothèque, soit sur l'application.: Suivez la mission Apollo 11 en temps réel avec des images d'archives de la NASA du 16 au 20 juillet, pendant son voyage de cinq jours vers la Lune.: Découvrez la vision du Président John Fitzgerald Kennedy pour le programme spatial et les faits initiés pour Apollo 11 à travers des expériences multimédia éducatives.: Testez vos connaissances sur John Fitzgerald Kennedy et la mission Apollo 11 avec 6 jeux interactifs.L'application a été développée grâce au partenariat réalisé entre la société Digitas et UNIT9.via JFK Library