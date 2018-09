Une centaine de lithographies découvertes dans les murs d'un building

Le quartier de SoHo, à Manhattan, réserve encore bien des surprises. En effet, en 2011, une grande entreprise de travaux est entamée dans la boutique REI, située dans le Puck Building. La chaîne de vêtements et chaussures pour fitness a dévoilé, dedans ses murs, d’étranges lithographies...

Situé sur Lafayette Street, Houston street, Mulberry street et Jersey Street, au cœur de Manhattan, le Puck Building est un monument historique, bâti en 1885. Quelques 3650 m2 de superficie, dont une extension en 1893, il abritait la rédaction ainsi que l’imprimerie de Puck.

Ce magazine, fondé par un dessinateur autrichien en 1871 s’arrêta en 1918 – son nom découle du personnage de Shakespeare, Puck, dans Le songe d’une nuit d’été. La rédaction déménagea par la suite dans Lower Manhattan, en 1887.

Or, cet espace était en effet partagé avec l’imprimeur. J. Ottman Lithographic Company. Ce dernier s’occupait du magazine et de bien d’autres productions – affiches de théâtre, jeux de société et ainsi de suite.









C’est durant les travaux de 2011 que furent alors découvertes des lithographies particulièrement intéressantes. On y retrouve des certificats d’études secondaires, une caution hypothécaire et bien d’autres choses.

Plus d’une centaine de pierres a été exhumée, avec de véritables trésors : Puck était en effet connu pour ses belles lithographies couleur et ses dessins de satire politique.





via Atlas obscura